النواب اللبناني يقر إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس المقبل

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أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار/مارس المقبل.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن مجلس النواب عقد جلسة تشريعية لدراسة القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية.