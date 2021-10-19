الطيب لسفير هولندا بالقاهرة: العلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن منهج الأزهر يقوم على احترام الآخر والتنوع والتعددية، وأن العلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان ورسالتها السامية.



وقال الطيب - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير هان ماورتس سفير هولندا بالقاهرة - إن "السلام العالمي يواجه اليوم معضلة كبرى اسمها "اقتصاد السلاح"، الذي يقوم على صناعة الكراهية وإشعال الصراعات لتحقيق أرباح واهية على حساب دماء الأبرياء في أنحاء مختلفة من العالم.. والأزهر يرحب دائمًا بأي جهود تعمل بجد من أجل السلام العالمي واحترام العقائد".



ومن جهته، قال السفير الهولندي "أقدر كثيرا جهود الأزهر في نشر التسامح والحوار والإخاء بين أتباع الديانات المختلفة، وهذا من شأنه تعزيز السلم في المجتمعات والتقارب بين الشعوب".



وأشار إلى متابعته لمؤتمرات الأزهر وجولات الإمام الأكبر الخارجية، منوها إلى حرصه على المشاركة في الفعاليات المستقبلية التي سيقيمها الأزهر لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان وتعزيز المواطنة والتعددية.