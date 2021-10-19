الرئيس القبرصي: اجتماعات القمة الثلاثية لا تستهدف ولا تقصي أي طرف حتى تركيا

قال الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في كلمته - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني عقب القمة الثلاثية - " علينا تفعيل الحوار من أجل حل الخلافات، وعلينا أن نرى في النهاية كيف يمكن لتركيا أن تدرك أن مصلحتها تكون في المساهمة في حل القضية القبرصية على أساس المبادئ، وليس على أساس سياسي وسلوكيات تصفها وتقوم بتصنيف هذه الدولة بأنها تصنع الاضطراب وذات نوايا توسعية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن للبلدان المتوسطية أن تتعاون فيما بينها وتسعى للسلام والاستقرار، وتكون تركيا فقط دولة لها تصرفاتها الخاصة.

وأكد الرئيس القبرصي في ختام كلمته أن اجتماعات القمة الثلاثية والاجتماعات الأخرى والربط مع الاتحاد الاوروبي والتعاون، لا تستهدف أي طرف ولا تقصي أي طرف حتى تركيا، مشددا على ضرورة أن تحترم تركيا القانون الدولي وسياسة وسيادة جيرانها.