قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالحرمين الشريفين المهندس سلطان القرشي، إنه تم رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة عناصر كهربائية وميكانيكية وأنظمة، مؤكدا تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.

جاء ذلك بمناسبة رفع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام واستعداداً كاملاً للقوى البشرية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأضاف- وفقا لتصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء - أنه سيتم من تقديم منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات التي ستحرص على تنفيذها في سبيل ضمان جودة البيئة التعبدية.