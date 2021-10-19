 مسؤول صيني يحذر من الضغوط على الاقتصاد الصناعي في بلاده - بوابة الشروق
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مسؤول صيني يحذر من الضغوط على الاقتصاد الصناعي في بلاده

رجل يضع كمامة يسير بجوار البنك المركزي الصيني في بكين يوم 3 فبراير 2020. تصوير: جيسون لي - رويترز.
رجل يضع كمامة يسير بجوار البنك المركزي الصيني في بكين يوم 3 فبراير 2020. تصوير: جيسون لي - رويترز.
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 1:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 1:56 م

قال المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، لو جونجي، في إفادة صحفية، إن نمو الاقتصاد الصناعي الصيني خلال الربع الأخير من هذا العام سوف يتأثر بقاعدة أعلى تم تسجيلها قبل عام بعد تباطؤ في الربع السابق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لو القول إن اتجاه التعافي المطرد للقطاع الصناعي لم يتغير، حيث لا يزال اقتصاد البلاد يتمتع بالقدرة على الصمود.

وأشار إلى أن الصين سوف تحافظ على نمو قطاعي الصناعة والمعلومات في نطاق معقول.

وقال مسؤول آخر في الوزارة، يدعى تشاو تشيجو، إن الصين سوف تعزز التفتيش على متاجر التطبيقات على الانترنت وتبدأ حملة لمدة نصف عام لتحسين تجربة المستخدم على التطبيقات.

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