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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحقق إيرادات 1.796 مليار دولار في سبتمبر

النفط الليبي
النفط الليبي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 11:56 م
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط الليبية، اليوم الثلاثاء، أن صافي إيراداتها خلال سبتمبر الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات تجاوز 1.796 مليار دولار، محققا مستويات قياسية مدفوعاً بطفرة في الأسعار حول العالم.

وجاء في بيان للشركة أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل أكثر من مليار و796 مليونًا و223 ألف دولار.

وفي هذا الصدد علق المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة، قائلاً: معدلات الانتاج رائعة وطفرة الاسعار علامة هامة ومشجعة، نتوقع تقلص كبير في العجز الذي عانت منه الميزانية العامة لأعوام مضت، ومتفائلين من أن الاستقرار المالي سيساهم في خلق بيئة استثمارية وخاصة في البنية التحتية لقطاع النفط الوطني. 

يُذكر أن إيرادات شهر سبتمبر لاتتضمن الاتاوات والضرائب فضلاً عن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها خلال ذات الشهر أكثر من 23.914 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ما تلقته شركة مليته من النفط الخام لغرض توليد الكهرباء أكثر من 3.263 مليون دولار.

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