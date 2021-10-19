إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس بعد زيارته للمقبرة اليوسفية

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس، الحاج مصطفى أبو زهرة، واقتادته للتحقيق، بعد أن زار فجرًا، المقبرة اليوسفية المُحاذية للمسجد الأقصى المبارك والتي يسعى الاحتلال لتجريفها وإقامة حديقة توراتية عليها.

وقال محامي لجنة رعاية المقابر الإسلامية، مهند جبارة، في تصريح صحفي، إن أبو زهرة، توجه صباحًا للمقبرة اليوسفية لمعاينة ما إذا كان الاحتلال استأنف أعمال التجريف بها.

وأرسل أبو زهرة رسالة للمحامي قال فيها إنه شاهد في محيط المقبرة فرقا تابعة لبلدية الاحتلال في القدس وما تسمى بـ"سلطة الطبيعة"، الأمر الذي يرجح استئناف أعمال التجريف هناك.

ويتحفظ الاحتلال الآن على أبو زهرة في سجن المسكوبية بالقدس بعد اعتقاله من حي المصرارة المقابل لباب العامود حيث يمتلك دكانًا لبيع المواد التموينية.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية رفضت أمس الأول الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف عمل بلدية الاحتلال لإقامة حديقة توراتية في مقبرة اليوسفية.

والمقبرة اليوسفية أو كما يطلق عليها المقدسيون "مقبرة باب الأسباط"، هي واحدة من أشهر المقابر الإسلامية والعربية التي يرقد تحت ثراها صحابة ومقدسيون، ورفات شهداء من الجيشين الأردني والعراقي الذين يقدر عددهم بنحو 300 شهيد شاركوا في حرب 1967.