افتتاح مركز دوائي مصري أفريقي في أوغندا

افتتح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، مركز دوائي «صيدلية» تحت مسمى "وادي النيل بنتا"، بالمركز الطبي المصري الأفريقي بمدينة جنجا بجمهورية أوغندا، وشارك فى الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية.

وكانت الشركة المصرية وادى النيل بنتا (WNP) قد أنشأت المركز ضمن الخطة التي تستهدف إنشاء مجموعة صيدليات ومراكز طبية بأفريقيا، هذا وقد بدأ المركز الطبي في استقبال المرضى منذ بداية سبتمبر الماضى وأصبح رمزا وإسهاما مصريا في أفريقيا.

وأكد الدكتور تامر عصام، خلال الافتتاح، على دعم الهيئة التام للشركات المصرية، والحرص على تعزيز سبل التعاون المصري الأفريقي، وأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للعمل الأفريقي.

فيما أشادت الشركة بالدور الذي تلعبه الهيئة في تيسير وتعجيل الإجراءات، وتقديم كامل الدعم للشركات، والحرص على زيادة صادرات قطاع الدواء للأسواق العالمية، وبصفة خاصة السوق الأفريقية؛ لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.

يأتي ذلك ضمن نشاطات الهيئة لدعم صادرات الدواء المصرية للخارج، وفي ضوء حرص الهيئة على تعزيز دور مصر الإقليمي، ودعم القطاع الدوائي بالدول الأفريقية الشقيقة، وإيمانا بدور مصر الريادي بالقارة السمراء.