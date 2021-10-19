بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وإحدى الشركات الدوائية للكشف على المواطنين

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الصناعات الدوائية، بروتوكول التعاون بين الجانبين، بغرض التعاون في مشروع الاكتشاف المبكر لتأثير مرض البول السكري على قاع العين، وذلك بالكشف على عدد من 5 - 8 آلاف مريض سكر.

وأشار قنصوة، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع، حيث تسعى الجامعة للارتقاء بمنظومة العلاج في المستشفيات الجامعية، موضحًا أن مركز أبحاث البنية التحتية الذكية بالجامعة سيشرف على المشروع ويوفر أطباء عيون متخصصين في تشخيص تأثير السكر على شبكية العين للقيام بالدراسات الإحصائية على عدد يترواح بين 5 آلاف- 8 آلاف مريض سكر، وتزويد شركة أوركيديا بنتائج المشروع بالتنسيق مع قسم طب وجراحة العين بكلية الطب.

ويأتي ذلك بهدف تعميم المسح الطبي لمرضى السكر ليصل عدد الحالات المخطط فحصها إلى مليون مريض بالتعاون مع 10 جامعات مصرية.

وأضاف أن البروتكول يأتي في ضوء المسئولية الاجتماعية للشركة وحرصها الدائم على خدمة المرضى ولم يكن هذا التعاون الأول من نوعه بين شركة أوركيديا وجامعة الإسكندرية، حيث سبق قيام الشركة بالتبرع بأجهزة طبية لقسم طب وجراحة العيون للمساعدة على الكشف على أكبر عدد من المرضى بجانب التكفل بقوافل طبية لعلاج مرضى العيون.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المصري أستاذ طب وجراحة العيون، أن هذا المشروع يخدم مرضي السكر في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، حيث يتم الاكتشاف المبكر لتأثير مرض السكر علي الشبكية وقاع العين.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء غيث رئيس قسم طب وجراحة العين بكلية الطب، والدكتورة نهى عدلي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ بهندسة الإسكندرية.