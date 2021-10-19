بيطري الشرقية: ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في المديرية، بالتنسيق مع قسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة العاشر من رمضان البيطرية، وبالاشتراك مع قطاع الرقابة التموينية ومشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، شنت حملة تفتيشية على أسواق اللحوم والأسماك بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وجرى التحفظ خلالها على 2 طن لحوم مجمدة، تبين أنها مجهولة المصدر.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والمخالفين.