ساو باولو يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري البرازيلي

استعاد ساو باولو مذاق الانتصارات بعد ستة تعادلات متتالية وتغلب على كورينثيانز 1 / صفر مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ورفع ساو باولو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد كورينثيانز عند 40 نقطة في المركز السادس.

وحسم ساو باولو المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله جوناثان كاييري بعد ست دقائق من بداية المواجهة.

وتستأنف منافسات الدوري مساء الأربعاء بلقاء سييارا مع بالميراس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر كما يلتقي إنترناسيونال مع براجانتينو مساء الخميس في مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة نفسها، على أن تنطلق المرحلة الثامنة والعشرين مساء السبت.