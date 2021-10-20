أبو جريشة: لن أتخلى عن الدراويش وطلبنا مواجهة الأهلي في الإسماعيلية

أكد علي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الإسماعيلي، أنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة إلا أن صبر ودعم الجماهير كانا سببًا في تخطى هذه المرحلة بالرغم من النتائج السلبية.

وقال على ابو جريشة في مؤتمر صحفى : «اللجنة الفنية تولت المسؤولية في ظروف صعبة»، مضيفا: «المدرب البوسني دراجان يوفيتش، الذي كان يتولى تدريب الفريق، مدرب ممتاز ولكنه سيئ الحظ، وقررنا التعاقد مع ايهاب جلال، لأنه ليس غريبًا على الإسماعيلى وتعاهدنا بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا على الهدوء لتصحيح المسار والثقة كانت سببا في انطلاقة الدور الثانى في الموسم الماضي».

وأضاف :«نود أن نشكر المهندس محمود عثمان الذي ساندنا من أول لحظة وكانت البداية بتخفيف الضغوط على اللاعبين بجانب صفقات يناير التي انسجمت سريعا لأنهم حصلوا على جانب كبير من التقدير».

وتابع :«أسباب عديدة أدت إلى تراجع مستوى الإسماعيلى على رأسها بيع النجوم وهو ما صعب من فرصة الناشئين، والتغيير الفنى مبكرا بعد ثلاثة لقاءات كان سببا في أزمة الفريق بالإضافة إلى النواحى المالية التي أثرت بشكل كبير على الأندية الشعبية بصفة عامة».

وأكمل: «لم نترك النادى في وقت صعب لأن هناك جهازا فنيا محترما ولاعبين متميزين بجانب مجلس إدارة جديد سيكون لديه أفكاره الخاصة ولن أبعد عن الإسماعيلى وطلبت من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وضع أسس للمسابقة وتطبيق مبدأ المنافسة باللعب مع الأهلى في الإسماعيلية وأرسلنا فاكسًا بذلك».