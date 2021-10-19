هاني شاكر وحاتم العراقي يستعدان لإحياء أولي حفلات مهرجان بابل الدولي

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء أولي حفلات مهرجان "بابل الدولي" مساء يوم الخميس 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة المطرب حاتم العراقي صاحب لقب "عندليب الأغنية العراقية"، الذي يعود لهذا المهرجان بعد غياب أكثر من 20 عام عن آخر مشاركة له.



ومهرجان "بابل الدولي" هو مهرجان سنوي يتم إقامته على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق انطلقت فعالياته أول مرة عام 1987م. يتم خلاله استضافة العديد من الفرق العراقية والأجنبية التي تقوم بعروض فنية وموسيقية متنوعة ضمن فترة المهرجان كان يديره نقيب الفنانين العراقيين الأسبق داود القيسي. توقفت فعاليات المهرجان منذ عام 2003م على إثر حرب العراق والتدهور الأمني الذي اعقبها لكن تم استئناف فعاليات المهرجان.



جذب هذا المهرجان الكثير من المشاركات من كل انحاء العالم ليقدموا انواع الموسيقى كالموسيقى الشعبية، والاوبرا والبالة وأشهر الكتاب لمناقشة وقراءة كتبهم وكان هناك الكثير من المحاضرات والندوات تقام على نطاق واسع من الثقافة والأدب والفن والمواضيع الاثرية.