قافلة البحوث الإسلامية بقنا تنجح في إنهاء خصومة ثأرية دامت لأكثر من 10 سنوات

نفذت القافلة التوعوية التي وجّهها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة قنا مجموعة من الأنشطة الدعوية منذ انطلاقها أمس الأول، كما تمكّنت من إنهاء خصومة ثأرية دامت لأكثر من عشر سنوات، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ببذل المزيد من الجهود في إقرار السلم المجتمعي ونبذ الخلافات بين الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن القافلة ركّزت في لقاءاتها على طرح حلول متنوعة للمشكلات المجتمعية القائمة على خلافات بين الناس، والعمل على التوفيق فيما بينهم والتقريب بين وجهات النظر، وبيان الآثار الخطيرة للعنف الذي يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة تؤثر على الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف عيّاد أن القافلة تستهدف في برنامجها بيان عدة محاور مهمة مثل: الجوانب الإنسانية في الإسلام، وقيم الرحمة والمحبة والتعاون والتكافل بين الناس والعمل والإنتاج والانتماء للوطن، وقيمة الأمل.

وأوضح أن برنامج عمل القافلة يركز كذلك على التواصل مع الشرائح المتنوعة من الناس في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات والعائلات، مع التركيز على فئات الشباب والحوار معهم والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم؛ حيث يستمر البرنامج لمدة أسبوع.