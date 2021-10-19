حملة مكبرة على المنشآت الغذائية وضبط 6225 حلوى فاسدة في كفر الشيخ

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم الإثنين، أن إدارة مراقبة الأغذيه بقيادة الدكتور سمر أحمد خلف، قامت بشن حملة موسعة على محلات الحلويات بنطاق محافظة كفرالشيخ، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وخلال هذه الحملة تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وبلغ عدد المنشآت 302 منشأة وتم سحب 433 عينة.

وقالت وكيلة الوزارة، إنه تم إصدار توصيات بالغلق لـ 31 منشأة واختلفت الأسباب مابين عدم ترخيص، أو خطر داهم، أو نقص اشتراطات، وتم تحرير 195 محضرا، كما تم إعدام 950 كيلو جراما حلوى ومواد غذائية، و45 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 6225 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى أن هذه الحملات جاءت لضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك حرصاً من وزارة الصحة والسكان على سلامة المواطنين عن طريق التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقاتها للمواصفات القياسية.