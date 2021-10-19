قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أغلب دول العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أّن هذا الانخفاض قد يرجع إلى زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأوضح الخولي، أنّ بعض الدول تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة، لكن ارتفاع بسيط مقارنة بالعام الماضي، معتبرًا أن الوضع حاليًّا أفضل نسبيًّا.



وأشار إلى أنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة كورونا، مستشهدًا بزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح والإجراءات الاحترازية التي يتم فرضها.



وشدّد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى وإن كانت مرهقة للبعض، إلا أنّه لا يوجد بديل غير ذلك.



وأوضح أن الوعي المجتمعي يُعوَّل عليه بشكل كبير، لا سيّما مع دخول فصل الشتاء وبدء الدراسة، وهو ما يفرض ضرورة الالتزام بشكل أكبر بالإجراءات الوقائية.