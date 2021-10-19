وزيرة الثقافة تتابع الترتيبات النهائية لانطلاق مهرجان الموسيقى العربية

اجتمعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وأعضاء اللجنة التنظيمية العليا للمهرجان، لمتابعة كافة التفاصيل والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاق الدورة الـ 30.

وأكدت عبد الدايم على أهمية وقيمة المهرجان باعتباره أحد أهم المحافل المتخصصة في المنطقة العربية، مشيرة إلى تاريخه الثري في استضافة وتكريم رموز الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، وطالبت بضرورة خروج الفعاليات بالشكل اللائق بمكانة مصر وريادتها الحضارية، مشددة على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على الصحة والسلامة العامة واطلعت علي التصميمات الفنية والهندسية لتطوير مسرح النافورة واستعدادات المهرجان في مسارح الثلاث محافظات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مهداه الى روح الراحلان الموسيقار جمال سلامة، والموسيقار عبده داغر وتتواصل على مدار 15 يوما متتالية في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر، وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح بثلاثة محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في اوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية.