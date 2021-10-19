بيئة أسوان تتفقد مشروع إنشاء أكبر خلية للدفن الصحي للمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي في إدفو

تفقد فريق عمل الإدارة العامة للبيئة بمحافظة أسوان بقيادة المهندسة أسماء محمود، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء أكبر خلية للدفن الصحي للمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة إدفو.

وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بإشراف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهو الذي يتوازى مع وجود تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع خطة مستقبلية من أجل تأهيل مصنع تدوير القمامة بإدفو للاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة من المخلفات، وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من هذا المشروع وزيادة الاستدامة له.

ومن جانبها، أكدت أسماء محمود مديرة الإدارة العامة للبيئة بمحافظة اسوان، على اهتمام محافظ أسوان لإيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة تراكم القمامة والمخلفات، حيث جارٍ تنفيذ خطوات جادة لإنهاء هذه المشكلة ومنها إنشاء خلية الدفن الصحي بإدفو والتي تم إنهاؤها بنسبة 90 %، ومن المخطط تسليمها بنهاية نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن تكلفة هذا المشروع الحيوي يصل لحوالي 20 مليون جنيه وبمساحة 8800 م2، وبعمق 8 أمتار لاستيعاب 125 طنا من القمامة والمخلفات يوميا على مستوى مدن وقرى إدفو لتحقيق التخلص الآمن والصحي من المخلفات أولا بأول حيث يضم المشروع مبنى إداري وغرفة مولدات كهربائية، وخزان للوقود بجانب غرفة ميزان بيسكو، ومغسلة للسيارات، بالإضافة إلى بحيرة لصرف المخلفات السائلة الناتجة من عملية الدفن، فضلا عن تبطين المدفن بعدد 2 طبقة عازلة من مادة البولي إثليين.