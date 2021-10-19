الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين.

وقالت مصادر وشهود عيان إن قوات الاحتلال، أصابت شابين برصاص "التوتو" المُتفجر، واعتقلت آخر، خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وجرى نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأفاد الشهود بأن المعتقل هو أسير سابق يدعى باسم محمد زايد (23 عامًا) وجرى اعتقاله عقب مداهمة منزل ذويه بالمخيم.

وفي محافظة طولكرم، في شمال غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد مطيع سليط (20 عاما) من مخيم طولكرم، وعمر عودة (22 عاما) من المدينة بعد مداهمة منزليهما.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فخر عاهد إبراهيم خلف (35 عاما) بعد اقتحام منزله في قرية رنتيس.

وسلّمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، الشاب عماد حمدان محمد حمدان (32 عامًا) بلاغا لمراجعة المخابرات الإسرائيلية، بعد أن داهمت منزله وتفتيشه في محافظة بيت لحم الواقعة بجنوب الضفة الغربية.