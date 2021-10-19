دوقة كامبريدج تطلق حملة لمكافحة الإدمان وتحذر: لا أحد منا محصن من الإدمان

حذرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، من أن "لا أحد منا محصن" من الإدمان، حيث سلطت الضوء على "التأثير المدمر" لوباء كورونا على معدلات الإدمان.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن كيت، وهي راعية لجمعية "فوروارد تراست" الخيرية، ألقت كلمة رئيسية في لندن لإطلاق حملة "اتخاذ إجراءات لمكافحة الإدمان".

وقالت الدوقة إن "الإدمان ليس خيارا. فلا أحد يختار أن يصير مدمنا. ولكنه قد يحدث لأي منا. فلا أحد منا محصن".

ويذكر أن "اتخاذ إجراءات لمكافحة الإدمان" هي حملة طويلة الأمد، ستعمل على تحسين الوعي بشأن الإدمان وفهمه وفهم أسبابه وحجمه في المجتمع، لتمكين المزيد من الأشخاص من طلب المساعدة والحصول عليها.