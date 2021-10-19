علقت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، على اعتقال الإرهابي المسئول عن تفجير الكرادة " غزوان الزوبعي".

وقالت السفارة - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "تُهنئ الولايات المتحدة الحكومة العراقية وقواتها الأمنية على اعتقال المسؤول عن تفجير مجمع الليث في الكرادة عام 2016، وهو الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، ونقف إجلالا لإحياء ذكرى ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع".

وأكدت أن الاعتقال الذي حدث يوم أمس ما هو إلا خطوة حاسمة إلى الأمام، في تقديم المجرمين إلى العدالة، يخطوها العراق في قتاله المستمر لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي دون هوادة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.