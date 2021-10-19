سفير الأرجنتين لدى مصر: مدينة الإسكندرية قطب التنمية الاقتصادية

قال إدياردو أنطونيو قاريلا، سفير دولة الأرجنتين لدى مصر، إن هناك تاريخ مشترك يجمع بين مصر والأرجنتين، ومدينة الإسكندرية قطب التنمية الاقتصادية، وكلا الدولتين تمتلكان إمكانيات هائلة لمواصلة التعاون معا وبشكل متزايد.



وأضاف "قاريلا"، في تصريحات خاصة للشروق، على هامش زيارته لمكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بحضور ١٥ سفيرًا للدول الإيبروأمريكية، أن هناك أسس سياسية وضعتها الدولتين لمكانة دول مصر التجارية والاقتصادية، متابعًا: "نشأنا في الأرجنتين على القراءة عن الإسكندرية وقصصها ومناراتها ومكتبتها، إنها بالفعل مدينة عالمية مزدهرة وقطب للتنمية الاقتصادية".



وأكد أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومتين المصرية والأرجينتينية، مردفا أن هناك تبادل تجاري من خلال الشركات الأرجنتينية المصرية.



ولفت إلى تنظيم معرض خلال الأسبوع الثقافي الإبيروأمريكي عن أقدم ثلاث مدن أرجنتينية، مشيرًا إلى عرض فيلم وثائقي جميل عن أهم ملحني التانجو أستور بيازولا، الذي يحتفي به هذا العام بمرور 100 عام على ولادته.