 واشنطن تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر موسكو حول أفغانستان "لأسباب لوجستية" - بوابة الشروق
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واشنطن تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر موسكو حول أفغانستان "لأسباب لوجستية"

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 9:34 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات بشأن أفغانستان التي تعقدها روسيا هذا الأسبوع، "لأسباب لوجستية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - "لن نشارك في محادثات موسكو. لقد كان الترويكا بلس منتدى فعالا وبناء. ونتطلع إلى الانخراط في هذا المنتدى في المستقبل، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة هذا الأسبوع".
ولم يوضح برايس ماهية التفاصيل المتعلقة بـ"التحديات اللوجستية"، التي تحول دون مشاركة الولايات المتحدة في هذا المؤتمر.
واستضافت روسيا - في مارس - اجتماعا حضره ممثلون من الولايات المتحدة والصين وأفغانستان وباكستان لمناقشة الوضع في أفغانستان وسط الانسحاب الأمريكي الوشيك، والذي اكتمل في أواخر أغسطس.

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