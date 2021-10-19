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صلاح محسن يغيب شهرا عن الأهلي

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 12:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 12:12 م

يستهل الأهلي مشواره في الجولات الأولى من بطولة الدوري بدون مهاجمه الشاب، صلاح محسن.

أجرى صلاح محسن أشعة أظهرت تعرضه لشرخ في وجه القدم، سيبعده عن الملاعب شهرا على الأقل.

وتسببت هذه الإصابة في خروج اللاعب الشاب من قائمة الفريق لمباراة الحرس الوطني في النيجر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج صلاح محسن لأربعة أسابيع للعلاج والتأهيل قبل تجهيزه بدنيا للمشاركة في المباريات.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهات قوية أبرزها الإسماعيلي في الجولة الأولى ثم لقاء القمة أمام الزمالك في الجولة الثالثة، والمقرر له يوم 5 نوفمبر المقبل.


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