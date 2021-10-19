الداخلية السودانية: التصدي للمعتصمين المتجهين لمجلس الوزراء أمس ضمن واجباتنا

أكدت وزارة الداخلية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها من مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية.



وقالت في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن ما قامت به الشرطة أمس للتصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها.



واستخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق متظاهرين، موالين للجيش، من أمام مكتب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.



ونفت الوزارة اليوم ما تردد عن أنها تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء، وناشدت المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المُضِرة.