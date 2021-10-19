 لأسباب شخصية.. محكمة أمريكية توافق على تغيير اسم نجم الراب كاني ويست لـ«يي» - بوابة الشروق
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لأسباب شخصية.. محكمة أمريكية توافق على تغيير اسم نجم الراب كاني ويست لـ«يي»

د ب أ/ ت ك أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 2:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 2:17 م

قام نجم الراب الأمريكي الذي كان يحمل اسم "كاني ويست"، بتغيير اسمه بصورة قانونية إلى "يي"، بعدما وافق قاضي في لوس أنجلوس على طلبه، بحسب ما ذكره موقع "ديدلاين" الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وكان يي -44 عاما- قد تقدم بطلب لتغيير اسمه الحقيقي، وهو كاني عمري ويست، في أغسطس 2021، وأرجع الأمر وراء ذلك إلى "أسباب شخصية" دفعته لتغيير اسمه، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

إلا أن إقدام المغني الشهير على تغيير اسمه بدأ منذ فترة طويلة في أعماله الفنية. وفي عام 2018، كتب على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "هذا الشخص كان يُعرف في السابق باسم كاني ويست، أنا حاليا (يي)".

كما أصدر ألبوما غنائيا  في عام 2018 يحمل اسم "يي".

وكان يي قد قال في مقابلة أجريت معه في عام 2018: "أعتقد أن (يي) هي الكلمة الأكثر استخداما في الكتاب المقدس"، مضيفا: "في الكتاب المقدس تعني (أنتم)؛ لذا، فأنا أنتم. وأنا نحن".

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