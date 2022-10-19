ملكة الدنمارك تقيم حفل اليوبيل الذهبي المؤجل الشهر المقبل

أعلنت العائلة الملكية في الدنمارك اليوم الثلاثاء، أن الملكة مارجريت الثانية ستقيم أخيرا الشهر المقبل، حفل استقبال تم تأجيله مرتين للاحتفال بمرور خمسين عاما على اعتلائها العرش.



وكانت الملكة تعتزم الاحتفال باليوبيل الذهبي في موعده الفعلي، في يناير الماضي، ولكنها أرجأت العديد من فعالياته إلى أواخر الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ولكن الملكة (82 عاما) قامت بتقليص الاحتفالات في سبتمبر الماضي مرة أخرى في بادرة احترام بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



ومن المنتظر الآن إقامة حفل الاستقبال في قاعة بلدية كوبنهاجن في 12 نوفمبر المقبل.



وتجلس الملكة مارجريت الثانية، والتي تحظى بشعبية واسعة بين شعبها، على عرش الدنمارك منذ 14 كانون الثاني/يناير 1972.