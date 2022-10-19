سهير جودة: الست اللي بتقول إنها مضحية مبتزة عاطفيا

علقت الإعلامية سهير جودة، على فكرة عدم تعاطف الأبناء مع الأم المضحية، قائلة: «في بعض من الأجيال الجديدة تيجي تقوليلها أنا ضحيت وأنا عملت، هما مش هيتعاطفوا معاكي أو بعضهم هيشوفك ضعيفة ولستي قوية، وإن محدش أجبرك على كدة».

وأضافت سهير في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات»، والمذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «وبعدين في ستات كتير دلوقتي على السوشيال ميديا بيشيروا أنها هي الست الجامدة اللي بتعمل كل حاجة، وانا مديرة المدرسة، وأنا مديرة البيت والحضانة، واضح ان الستات تعبوا من كتر الحاجات اللي بيعملوها».

وتابعت: «الستات أنواع، والنوع الأول هو مثل متن الكتاب، فإذا كان الاهتمام بالهوامش فلن يكون هناك عائلة، اذا انا عندي امرأة نفسيتها تتناسب مع المتن العام، بمعنى إنها مضحية، لأنها تريد ذلك، لان ذلك هو الأمر الطبيعي التي تريده».

وقالت: «الست هي رئيس مجلس إدارة والراجل مينفعش يبقى رئيس مجلس إدارة، الراجل تنفيذي، ولكن المرأة الناجحة عي اللي تكون رئيس مجلس إدارة بروح القائد، لا تعطي أوامر، وتعمل الحاجات صح زي ما هي شيفاها او اقرب للمثالية زي ما هي متوقعاها، ولكن بطريقة فيها حب وفيها فن».

وتابعت سهير أن هناك نوع آخر من الستات يدعى بالست الهامش، قائلة: «ليها كل الاحترام، وهي بتكون عايزة تنتمي لبيتها وأولادها وجوزها، وعايزة كمان تنتمي لنفسها، فيه جزء لنفسها هي عايزة تحققه، وبتفضل تجلد في نفسها أنها ليست الأم المثالية».

وأوضحت ان هناك نوع ثالث من الستات تتمنى أن تكون متحررة ولا تريد أن تنتمي لأي نوع من السابقين، هي دائما متمردة، مشيرة أنه يجب على الست أن تحدد إلى أي نوع تنتمي، قائلة: «الست اللي بتقول إنها مضحية هي ست مبتزة عاطفيا».