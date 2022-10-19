ارتفاع مبيعات نستلة إلى 69 مليار فرنك خلال 9 شهور

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أعلنت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية نستلة اليوم الأربعاء ارتفاع صافي مبيعاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر9% سنويا إلى 1ر69 مليار فرنك سويسري مقابل 3ر63 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت المبيعات بدون المتغيرات الموسمية بنسبة 5ر8% سنويا، في حين زادت أسعار البيع بنسبة 5ر7% بما يعكس ارتفاع معدل التضخم.

وقالت الشركة إن النمو العضوي للمبيعات شمل أغلب فئات المنتجات والمناطق الجغرافية. وزادت المبيعات في الأسواق المتقدمة بنسبة 4ر7% في حين زادت في الأسواق الناشئة بنسبة 2ر10%.

كما زادت المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة 2ر11% وزادت في أوروبا بنسبة 7ر1%.