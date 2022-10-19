معهد بحوث أمراض العيون: إجراء 30 عملية مياه بيضاء متقدمة على قوائم الانتظار

ينظم معهد بحوث أمراض العيون برئاسة مصطفى صلاح، رئيس المعهد، مؤتمرًا علميًا في مجال جراحات إزالة المياه البيضاء وزرع العدسات على مدى يومين، خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري.



تشمل فعاليات المؤتمر تقديم دورات تدريبية على أحدث تقنيات إزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وأحدث أنواع العدسات التي يتم زرعها بعد إزالة المياه البيضاء، وكذلك تقنيات جراحات المياه البيضاء للأطفال وتقنيات إصلاح القزحية.



ويتضمن المؤتمر تقديم العديد من الندوات العلمية حول تشخيص وعلاج حالات المياه البيضاء المُتقدمة والمياه البيضاء المُضاعفة، نتيجة أمراض بالعين مثل المياه الزرقاء والالتهاب القزحي وأمراض الشبكية وأمراض بالجسم، مثل وجود مضاعفات مرض السُكري على شبكية العين، كما يتم بث عرض جراحي حي لعمليات المياه البيضاء من أربع غرف عمليات بالمعهد، حيث تم دعوة 5 من أكبر جراحي المياه البيضاء بالجامعات المصرية بالإضافة إلى جراحي المعهد؛ لإجراء 30 عملية مياه بيضاء مُتقدمة، وذلك في إطار المُساهمة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.



ومن جانبه، أوضح مصطفى صلاح، رئيس معهد بحوث ـمراض العيون، أنه تم دعوة الخبير العالمي نيتو روزاتيالي خبير جراحات المياه البيضاء من جامعة ساو باولو البرازيلية، لإلقاء محاضرات عن أحدث تقنيات جراحات المياه البيضاء، وتم تسجيل 500 طبيب لحضور المؤتمر.



وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تفعيل دور المعهد حول تقديم الخدمة الطبية للمجتمع، وكذلك القيام بدوره في نقل المعرفة وتدريب شباب الأطباء.