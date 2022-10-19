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قال جابرييل يوريو نائب وزير مالية المكسيك إن المكسيك تنفذ برنامجا للتحوط ضد تراجع أسعار النفط خلال العام المقبل إلى أقل من 70ر68 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن نائب وزير المالية قوله أمام إحدى لجان البرلمان المكسيكي "بالنسبة لعام 2023، هناك برنامج للتحوط لتراجع أسعار النفط يمكن استخدامه إذا تراجعت الأسعار عن المستوى المفترض في ميزانيتنا وهو 70ر68 دولار للبرميل".

ولم يحدد يوريو ما إذا كان برنامج التحوط اكتمل أم مازال مستمرا.

وذكرت وكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي أن المكسيك بدأت التحوط لأسعار النفط عند مستوى 75 دولار للبرميل تقريبا. ويتم تنفيذ برنامج التحوط للعام الجديد من خلال شركات النفط الكبرى، على عكس السنوات السابقة حيث كانت المكسيك تنفذ برامج التحوط من خلال البنوك الكبرى مثل جولدمان ساكس جروب الأمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 7ر2% إلى حوالي 84 دولارا للبرميل على خلفية تصريحات المسؤول المكسيكي.