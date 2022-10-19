حماس تعلن إفراج السعودية عن محمد الخضري ممثلها السابق في المملكة

أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية أفرجت اليوم الأربعاء، عن ممثلها السابق في المملكة بعد اعتقاله لنحو ثلاثة أعوام ونصف.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحركة، بأن السعودية أفرجت عن ممثل الحركة السابق لديها محمد الخضري، وتم نقله إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأعرب الرشق عن الأمل في الإفراج عن باقي المعتقلين من أعضاء الحركة في السعودية، وأن تكون خطوة الإفراج عن الخضري "مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

كما شكر السلطات الأردنية على موافقتها على استقبال الخضري للعلاج، مشيرا إلى أن "الأردن تابع بمؤسساته الرسمية معنا كل التفاصيل، وقدم مسؤولوه الوقت والجهد الحثيث، وبادروا بكل ما يلزم من تسهيلات لدخول الخضري إلى البلاد".

وكانت حماس أعلنت أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني منذ أبريل عام 2019، مع أكثر من 60 فلسطينيا وأردنيا على صلة بالحركة، وطالبت مرارا بالإفراج عنهم.