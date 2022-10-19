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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن طائرة مسيرة تابعة له بمدينة الخليل

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 5:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 5:01 م
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "سقطت طائرة دون طيار من نوع "سكاي رايدر" في وقت سابق اليوم خلال عملية روتينية في منطقة مدينة الخليل وتم جمعها قبل فترة وجيزة".

وأضاف: "لا يوجد خوف من تسرب المعلومات. يجري التحقيق في الحادث".

وفي الأونة الأخيرة، تكررت حوادث سقوط طائرات مسيرة إسرائيلية في أنحاء الضفة المحتلة، تقوم بجمع معلومات استخبارية.

والأربعاء الماضي، أفادت إذاعة جيش الاحتلال (غالي تساهال)، بسقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش أيضا في مدينة الخليل.

وذكرت الإذاعة على حسابها الرسمي على "تويتر"، وقتها، أنه سقطت طائرة مسيرة نتيجة لعطل فني في قرية "بيت أومير" بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا بين قوات الاحتلال التي تشن عملية عسكرية واسعة لاعتقال مقاومية فلسطينيين تخللتها عمليات اغتيال ضد الفلسطينيين.

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