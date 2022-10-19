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اختبار طبي لتحديد حجم إصابة الونش

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 7:32 م

يخضع محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبي عقب مباراة فريقه اليوم الأربعاء أمام سموحة في الدوري.

وتعرض الونش لإصابة في الركبة إثر كرة مشتركة مع الغيني أليا سيلا مهاجم الفريق السكندري خرج على إثرها ولم يستكمل المباراة.

وكان التونسي حمزة المثلوثي قد حل بديلا للونش في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

واستشار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة بشأن إمكانية استكمال الونش أحداث اللقاء ليشير الطبيب بصعوبة عودة اللاعب للمستطيل الأخضر مرة أخرى.

يذكر أن الونش عائد من إصابة عضلية غيبته عن المشاركة مع الفريق الفترة الماضية.


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