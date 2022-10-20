يونايتد يهزم توتنهام بثنائية في غياب رونالدو

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام 2 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق فريد في الدقيقة 47، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب مانشستر يونايتد بحثا عن هدف التقدم، فيما حاول توتنهام مجاراة خصمه وبادله الهجمات.

وتصدى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام لتسديدة قوية من برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، في أول تهديد فعلي من الفريق المضيف في الدقيقة السابعة.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه، وأهدر لاعبه البرازيلي أنتوني ومواطنه كاسيميرو العديد من الفرص، في الوقت الذي تصدى لوريس حارس توتنهام لضغط الفريق المضيف بتألق كبير. وجاءت المحاولة الأولى لتوتنهام في الدقيقة 19 بتصويبة من لاعبه تومي دوهيرتي، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وسدد البرازيلي فريد لاعب مانشستر يونايتد كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة الحارس لوريس في الدقيقة 37.

ورغم الضغط الكبير من جانب مانشستر يونايتد، إلا أن ذلك لم يأت بجديد طوال أحداث الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر يونايتد من محاولاته، ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق فريد في الدقيقة 47، بعدما سدد كرة اصطدمت بدفاع توتنهام وتهادت إلى شباك الحارس لوريس ليحرز الهدف الأول.

وبعد الهدف واصل مانشستر يونايتد ضغطه، فيما تراجع توتنهام ولم يحاول خلق أي فرصة حقيقية على مرمى دي خيا، الأمر الذي تسبب في فرص أخرى للفريق المضيف لكنها لم تنجح في إضافة الهدف الثاني.

وأسفر ضغط مانشستر يونايتد عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 69 عن طريق برونو فيرنانديز، الذي استغل كرة عائدة من دفاع توتنهام لدى تصديه لتسديدة فريد داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بطريقة رائعة لتسكن شباك لوريس.

وبعد الهدف الثاني اندفع توتنهام محاولا تسجيل هدف تقليص الفارق، لكن دفاع مانشستر يونايتد وحارسه دي خيا حالا دون ذلك، وتألق خط الوسط في الفريق المضيف ومنع أكثر من هجمة خطيرة وكذلك هدد هجومه مرمى لوريس .

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز مانشستر يونايتد على توتنهام 2 / صفر.