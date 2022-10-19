محافظ أسوان: توفير 12 حضانة جديدة للأطفال لتركيبها بالمستشفى الجامعي

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توفير ١٢ حضانة سيتم تركيبها بمستشفى أسوان الجامعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف معبد مدير المستشفي الجامعي، أن هذه الدفعة من الحضانات للأطفال المبتسرين ستعمل على تلبية المطالب الجماهيرية ليصل إجمالى الحضانات داخل مستشفى أسوان الجامعى إلى 37 حضانة، وهو الذى يتزامن مع إنشاء المدينة الطبية للجامعة بمدينة أسوان الجديدة بنسبة تنفيذ 50%، ومخطط افتتاحها خلال عام حيث تقع على مساحة 14 ألف م2، وتضم مراكز ومستشفيات متخصصة منها مركز للحضانات بطاقة 70 حضانة، ليساهم كل ذلك في توفير هذه الخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن.

وقال معبد إن هناك مراكز أخرى ستشملها المدينة الطبية، وهي الأورام وزراعة الكبد والقرنية والنخاع الشوكي والصحة الإنجابية والسياحة العلاجية، بالإضافة إلى تنفيذ نسبة 60% من مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد بأسوان الجامعي، والذي يتكون من 5 أدوار بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه، حيث سيضم 150 سرير آخر، فضلاً عن أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من إنشاء قسم العظام والذي سيضم 32 سريرا، و3 غرف عمليات، وقاعات تدريس.