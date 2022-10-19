إغلاق محكمة في موسكو بعد أنباء عن وجود قنبلة قبل جلسة تتعلق بوكالة سخنوت اليهودية

جرى صباح اليوم الأربعاء إخلاء محكمة في موسكو بعد ورود أنباء عن وجود متفجرات، قبيل بدء جلسة قضية متعلقة بوكالة "سخنوت" اليهودية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وتم إجلاء جميع الزوار قبل 20 دقيقة من بدء الجلسة.



وكانت وزارة العدل الروسية رفعت دعوى قضائية على وكالة "سخنوت" في روسيا، وطالبت فيها بتصفية أعمالها في البلاد.



جدير بالذكر أن "سخنوت" هي منظمة معنية بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.



وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.