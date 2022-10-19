وزير الإنتاج الحربي: العامل المصري من أمهر العمال على مستوى العالم

قال المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي إن العامل المصري من أمهر العمال على مستوى العالم، ولكن بشرط وضعه في منظومة متكاملة ومنضبطة والاتصال المباشر معه وحل مشكلاته.

وأضاف صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن الهدف من زيارته لعمال المصانع هو أن يكون بينهم لمساعدتهم.

وأكد صلاح الدين أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو لديه قناعة شخصية بأهمية الصناعة وتعظيم الموارد، موضحا أن تعظيم المواد من أهم النقاط التي يهتم بها سواء الموارد البشرية أو التكنولوجية، بالإضافة إلى الإمكانيات التصنيعية.

وكشف صلاح الدين تفاصيل تسليم عدد من الأوتوبيسات الكهربائية لوزارة التنمية المحلية لتسهيل انتقالات ضيوف مؤتمر المناخ كوب 27، لافتا إلى أنه تم الإعلان منذ عام المشاركة بين وزارة الإنتاج الحربي متمثلة في مصنع 200 الحربي والقطاع الخاص متمثل في شركة "إم سي في" للتعاون في إنتاج أوتوبيس كهربائي مصري لأول مرة.

وأوضح: "كان من المخطط أن أول إنتاج كمي يستخدم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والحمدلله وفينا بالوعد وبدأ توافد الأتوبيسات، مشيرا إلى أنه تم وصول 73 أتوبيس حتى الآن لشرم الشيخ من أصل 110 أتوبيسات وما يتبقى في طريقه لشرم الشيخ."

وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أثمرت عن التعاون بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، في اكتساب والاستفادة بالخبرات المتباينة بين الجهتين، موضحا أن تصنيع الأوتوبيس الكهربائي شيء مؤثر وموفر جدا للبيئة والصحة وللإنتاج المصري.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن الأوتوبيسات الكهربائية تنتج بنسبة 60% محليا وهي نسبة جيدة جدا وستزيد النسبة مع زيادة الإنتاج المطلوب للسوق، وهو أمر إيجابي جدا، موضحا أن سعر الأوتوبيس الكهربائي أقل من مثيله الأجنبي بنسبة 25 %.

وأشار إلى أنه عند زيادة المطالب على إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية سنتمكن من عمل صناعات مغذية للأوتوبيسات الكهربائية والسيارات الكهربائية التي ستنتج في أي شركة في مصر وهو شيء إيجابي جدًا، مؤكدا أنه لابد من أن يكون الجميع في اتجاه تعظيم الصناعة المصرية.