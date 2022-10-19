نائب برلماني: تقنين مراكز الدروس الخصوصية سيوفر ضرائب وعوائد لخزينة الدولة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة تقنين مراكز الدروس الخصوصية، أتت بعد الفشل في منع الدروس الخصوصية طيلة السنوات الماضية، مؤكدًا أنه للمرة الأولى التي يقدم فيها وزير التربية والتعليم حلولًا عملية لمشكلات موجودة على أرض الواقع.

وأضاف، خلال لقائه هاتفيًا في برنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء يوم الثلاثاء، أن هذا التقنين سيساعد في محاسبة مراكز الدروس الخصوصية ضريبيًا، ومن ثم سيمثل ذلك عائدًا لخزانة الدولة، يمكن استخدامه في تطوير المدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى عدم صحة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "مدارس بدون ديسكات"، إذ إن الحقيقة هي أن المدرسة فيها 5000 طالب، في فترتين (صباحية ومسائية)، وتعاني من عجز شديد في المدرسين، لأنها في منطقة جبلية، ولذلك قرر مدير المدرسة ضم الديسكات في 36 فصلًا حتى لا يحرم أي طالب من حقه في التعليم، ولكن تم عزل المدير دون تحقيق.

واعترف الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن مجموعات التقوية التي تقدمها الوزارة غير فعالة، معلنا إسنادها لشركة لإدارتها وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن مجموعات الدعم ستقدم خدمة تعليمية بجودة عالية جدا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.

وفيما يتعلق بـ سناتر الدروس الخصوصية، أعلن الوزير أنه سيتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة مهنة، كي تضمن الوزارة أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.