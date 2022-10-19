بولندا تشتري منصات صاروخية كورية جنوبية لتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير ترساناتها القديمة

وقعت بولندا اتفاقا مع كوريا الجنوبية لشراء 288 منصة صاروخية وذلك في تحرك من جانب وارسو لتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية أراضيها التي لا تعد بعيدة عن ساحات الصراع المسلح في جارتها أوكرانيا، وتم التوقيع على اتفاق البيع في سول بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي ونظيره البولندي وبحضور رئيسي وزراء البلدين.



وقالت اسوشيتد برس إن المنصات التي تعاقدت بولندا على شرائها من طراز "تشومو ك . 239" والتي تعادل في كفاءتها منصات الصواريخ الأمريكية المعروفة باسم "هيمراس" التي تمتلك القوات المسلحة البولندية أعدادا منها بالفعل، وأن بولندا ستتسلمها العام المقبل.



وذكر لى يونج سوب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، أن توقيع هذا الاتفاق يؤشر إلى العلاقات الدفاعية المتنامية بين وارسو وسول، مؤكدا أن هذه المنصات تم تجريبها واختبار مدى دقتها بواسطة فريق خبراء أوفدته بولندا لهذا الغرض قبل أسابيع.



يذكر أن بولندا قد وقعت فيما بين يوليو وسبتمبر الماضيين عددا من الاتفاقات مع كوريا الجنوبية لشراء مدرعات ومدافع هاوتزر وطائرات مقاتلة لتعزيز قدرات بولندا الدفاعية، ويأتي ذلك في إطار برنامج تتبناه بولندا لاستبدال منظوماتها الدفاعية الشرقية بنظم دفاع غربية أعلى كفاءة تحقق لها أغراض الردع الدفاعي.