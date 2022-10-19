رئيس مياه الفيوم يتابع فعاليات محاكاة حول كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة

تابع المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والعضو المنتدب، فعاليات تدريب ومحاكاة لإدارة السلامة والصحة المهنية في كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة والمحصورة وآليات الكشف عن الغازات الخطرة والمتفجرة، وذلك بحضور المهندس محمد السعدني، والمهندس وجدي كمال بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأكد أهمية اتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين في مواقع العمل وضرورة تغيير الثقافة الوقائية وبثها في فرق العمل من خلال قيادات هذه الفرق وإتباع القواعد والإرشادات والتأكيد على أهمية التدريب المستمر لفرق السلامة والصحة المهنية وجميع العاملين بالشركة وصقل وتنمية مهاراتهم، مشيدا بالمستوى المتميز للفريق.



وفي نفس السياق، أفاد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، بأن هذا التدريب يهدف إلى بناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم في مجال التعامل والتدخل السريع مع الأخطار المحتملة لحماية العاملين والمواطنين.