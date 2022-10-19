الجوكر: نشكر المعلمين المصريين لدورهم البارز في التعليق على الأحداث الرياضية بالإمارات

أبرز الإعلامي الإماراتي الشهير محمد الجوكرالأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي بالإمارات، دور الأساتذة المصريين في التعليق على الأحدث الرياضية الإماراتية وتحدث أيضا عن مساهمتهم الكبيرة في الإعلام الإماراتي.

وقال الجوكر عبر قناة الشارقة الإماراتية:" نشكرالأساتذة المصريين الذين جاءوا في فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي أوفد عددا كبيرا من الأطباء والمدرسين للعميل في دولة الإمارات".

وأضاف:"كانوا مدرسين في الفترة الصباحية ومذيعين ومراسين ومعلقين فى الفترة المسائية، على سبيل المثال فاروق راشد أجرى حديثا اكثر من مرة مع صاحب السمو الشيخ سلطان حفظه الله، وهو أول من كتب نهائي كأس رئيس الدولة، وعمل بأكثر من صحيفة وعمل فى مؤسسات".

وأتم:"هناك أيضا الأستاذ عبدالمنعم رضوان، وكان مدرسا وكان يعلق في الميادين، وكانوا يستمتعون بأداءه وتعليقه وعمل أيضا سكرتيرا لاتحاد كرة القدم في دبي".