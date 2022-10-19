دبلوماسي روسي: كييف تجند المرتزقة من منطقة آسيا الوسطى

قال مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، إن كييف تجنِّد من سماهم "المرتزقة" من منطقة آسيا الوسطى.

وصرح، خلال مؤتمر في دوشنبه عاصمة طاجيكستان: "السفارات الأوكرانية، من دون خجل، تقوم بتجنيد المرتزقة، مع إعطاء الأولوية لأبناء آسيا الوسطى"، كما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف أن كييف تستخدم ما وصفها بـ"أساليب إرهابية" دون أن تخفيها، ومنها مقتل الصحفية الرووسية داريا دوغينا، وتفجير جسر القرم، واحتجاز الرهائن، واستخدام السكان المدنيين كدرع بشري، على حد قوله.

ولفت تارابرين إلى أن إمداد أوكرانيا غير المنضبط بالأسلحة يؤدي إلى وقوع 10-15% منها في أيدي "الإرهابيين"، وفق تعبيره.