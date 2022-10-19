الأسد: سوريا لن تتغير وستبقى داعما للمقاومة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن سوريا التي يعرفها الجميع قبل الحرب وبعدها لن تتغير وستبقى داعما للمقاومة.

ووفقالوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال استقبال الأسد وفدا يضم عددا من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، حيث جرى النقاش حول نتائج حوارات المصالحة، التي جرت بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر خلال الأيام الماضية، وسبل تعزيز هذه المصالحات لمواكبة الحالة الشعبية المتصاعدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر الأسد، أن أهمية حوارات الجزائر تأتي مما نتج عنها من وحدة الفلسطينيين، وأن هذه الوحدة هي المنطلق في العمل لخدمة القضية الفلسطينية، مشددا على أن "وحدة الصف الفلسطيني هي أساس قوته في مواجهة الاحتلال واستعادة الحقوق"، ومشيرا إلى أن "كل المحاولات لمحو هذه القضية من وجدان وعقل الأجيال الجديدة في المنطقة العربية وخاصةً في فلسطين لم ولن تنجح، وما يحدث الآن في كل الأراضي الفلسطينية يثبت أنّ الأجيال الجديدة ما زالت متمسكة بالمقاومة".

وأكد الأسد أنه "وعلى الرغم من الحرب التي تتعرض لها سوريا إلاّ أنّها لم تُغيّر من مواقفها الداعمة للمقاومة بأيّ شكلٍ من الأشكال، وذلك انطلاقا من المبادئ والقناعة العميقة للشعب السوري بقضية المقاومة من جانب، وانطلاقا من المصلحة من جانب آخر، لأنّ المصلحة تقتضي أن نكون مع المقاومة، فالمقاومة ليست وجهة نظر بل هي مبدأ وأساس لاستعادة الحقوق، وهي من طبيعة الإنسان".

بدورهم ، أكّد أعضاء الوفد أنّ سوريا ركن أساسي وهي واسطة العقد في قضية المقاومة، وكلّ أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية يُقدّرون أهمية سوريا ومكانتها ودورها وتضحياتها، مشيرين إلى أنّ "سوريا هي حاضنة المقاومة تاريخياً وهي القلعة التي يتم اللجوء إليها في وقت الشدة".

واعتبروا أن "سوريا هي العمق الاستراتيجي لفلسطين، لذلك فإنّ جميع الفصائل والقوى الفلسطينية تقف مع سوريا في صمودها في مواجهة العدوان الدولي عليها، وفي مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني"، منوهين إلى أنّ "هذا اللقاء سيعطي معنويات كبيرة جدا للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وفي الشتات، لأنّ قوة سوريا قوة للشعب الفلسطيني".

وضم الوفد الفلسطيني أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، وأمين عام الجبهة الشعبية-القيادة العامة الدكتور طلال ناجي، وأمين عام منظمة الصاعقة الدكتور محمد قيس، وأمين عام حركة فتح الانتفاضة الأستاذ زياد الصغير، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية يوسف مقدح، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، والسفير الفلسطيني في سوريا الدكتور سمير الرفاعي.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أكد اليوم أن "محور المقاومة عصي على الانكسار وروح المقاومة تتجدد اليوم على أرض سوريا".

وقال الحية، خلال مؤتمر صحفي بدمشق أوردته وكالة "سانا"، اليوم: "نقول للاحتلال إننا سنفشل كل مخططاته ومخططات الولايات المتحدة التي تستهدف القضية الفلسطينية".

وأضاف الحية: "نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة ونحن متفقون لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل".

بدوره، قال الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، إن "سوريا قلعة الصمود العزيزة على قلوبنا جميعا التي قدمت الكثير للشعب الفلسطيني، ونحن سعداء بعودة العلاقات بينها وبين حركة حماس".

وكان قيادي فلسطيني في العاصمة السورية دمشق، أكد أن وفدا من قادة الفصائل الفلسطينية التقى الرئيس السوري اليوم.

وأضاف القيادي الفلسطيني في تصريح لوكالة الانباء الالمانية "د.ب.أ": "التقى الأسد مع قادة الفصائل الفلسطينية وبينهم مسؤول العلاقات العربية في حركة المقاومة حماس خليل الحية وأمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة والأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي وسفير فلسطين في دمشق إلى جانب خمسة من قادة الفصائل الفلسطينية ".

وأعتبر القيادي الفلسطيني أن "أهمية اللقاء تكمن في عودة حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى دمشق بعد قطيعة اقتربت من العشر سنوات على خلفية اندلاع الأزمة في سوريا، وهذا اللقاء اليوم هو ثمار جهد استمر عدة أشهر وأبرزه الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في الجزائر".