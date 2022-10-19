وزير المالية بالسودان: نجحنا في عودة التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الدكتور جبريل إبراهيم، أن وفد السودان المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي انتهت في السادس عشر من الشهر الجاري نجح في تحقيق اختراق وانسياب في العلاقة السودانية مع البنك الدولي والتواصل مع المجتمع الدولي وذلك بعد تجميد العلاقة مؤقتا مع المؤسسات الدولية وأن هناك مجهودات مبذولة بين مكونات المجتمع والدولة للوصول إلى تسوية بين الأطراف السياسية.

وقال جبريل في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم في رده على أسئلة الصحفيين، إن السودان تلقى وعودا بفك التجميد وتقديم الدعم للبلاد، مؤكدا انه رغم الوعود بدعم السودان إلا أن الموازنة القادمة ستبنى بموارد السودان الذاتية وأنه وإذا تم تقديم الدعم للسودان سيتم توجيهه إلى التنمية والقطاعات الحيوية أبرزها الزراعة والمياه والقطاعات الحيوية الأخرى.

وأوضح الوزير أنه وحتى الوصول لتسوية وتشكيل الحكومة المدنية والمتوقع قبل نهاية العام أن يتم الاستفادة من نوافذ التمويل الأخرى المتاحة مثل نافذة تمويل الغذاء وهي نافذة جديدة ونافذة تمويل الدول للتكيف مع تحولات المناخ وغيرها.