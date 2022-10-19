توفيت طالبة المرحلة الثانوية في إيران، أسري مناهيب، بالضرب المبرح من قبل رجال الأمن داخل الصف الدراسي بالمدرسة، بعد رفضها ترديد نشيد عن المرشد الإيراني علي خامنئي؛ لتكون من بين أحدث وقائع قتل الأطفال خلال موجة التظاهرات الأخيرة على مدار شهر؛ احتجاجا على قتل الشرطة الإيرانية لـ"مهسا أميني".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلا عن اتحاد المدرسين الإيرانيين، أن "أسري" توفيت عقب نقلها للمستشفى متأثرة بجراحها من شدة ضربات الهراوات على يد رجال الأمن، الذين قاموا بضرب عدة فتيات في نفس الصف بمدرسة في منطقة أردبيل الإيرانية؛ لرفضهن الإنشاد عن خامنئي.

وأجبرت السلطات الإيرانية، أسرة "أسري"، على الإقرار بكون الطفلة توفيت بمضاعفات في القلب، إلا أن أسرة الضحية عادت لإنكار البيان الرسمي وتأكيد مقتل الفتاة.

وطالب اتحاد المدرسون الإيرانيون بإقالة وزير التعليم الإيراني عقب تداول عدد من مقاطع اقتحام رجال الأمن مدارس الفتيات بإيران، وضرب الطالبات، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع قبل اعتقال عدد من التلاميذ.

يذكر أنه قبل "أسري" توفيت الطفلتين نيكا وسارينا بأعمار متقاربة؛ نتيجة الضرب بالعصي من قبل رجال الأمن أثناء تظاهر كل منهما في الشوارع، بينما كان سبب الوفاة الرسمي "الانتحار" في الحالتين، قبل خروج أسر الضحيتين للإنكار وتكذيب السلطات الإيرانية.