خبراء أرصاد يتوقعون أن يتسبب إعصار من فرنسا في هطول أمطار غزيرة على بريطانيا

توقع خبراء الأرصاد وصول إعصار إلى الجزر البريطانية من خليج بسكاي في إسبانيا وفرنسا يتسبب في هطول الأمطار الشديدة في أنحاء المملكة المتحدة.

واجتاحت الأمطار الغزيرة خليج بسكاي بين إسبانيا وفرنسا وسط "أعمدة" تهدد بإعصار يضرب المملكة المتحدة لمدة 10 أيام، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وسيؤدي هطول الأمطار الغزيرة التي تسببها الرياح العاتية إلى خطر حدوث عواصف رعدية، حسب جيم ديل، خبير الأرصاد الجوية في خدمات الطقس البريطانية.

وقال ديل: "القصة الرئيسية للأيام العشرة القادمة هي مخاطر هطول الأمطار التي ستصل من إسبانيا وفرنسا وخليج بسكاي".

وأضاف: "سيكون بعضها ثقيلًا مع خطر الرعد، وعلى الرغم من أن الرياح لن تكون المشكلة الرئيسية، ستكون هناك بعض العواصف القوية في المناطق المكشوفة أو حول السواحل".

ومضى قائلاً: "في حين أن هذه ستكون أخبارًا جيدة فيما يتعلق برفع مستويات الأنهار وخزانات المياه التي لا تزال منخفضة بعد الصيف، إلا أنها ستكون فترة غير مستقرة بشكل خاص".