قفزت أسهم نتفليكس بأكثر من 15% في جلسة ممتدة يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت شركة بث الفيديو عبر الإنترنت العملاقة عن نتائجها للربع الثالث من العام.

وأضافت الشركة أكثر من مليوني مشترك، وهو تحول من انخفاضين فصليين متتاليين في عام 2022، بفضل نجاح مسلسلات مثل "سترينجر ثينجس" و"دامر: مونستر".

واكتسبت نتفليكس 41ر2 مليون مشترك على مستوى العالم في هذا الربع، وهو أفضل مما قدرته الشركة عند مليون مشترك. وفي الربعين السابقين على التوالي ، أبلغت الشركة عن انخفاض قدره 970 ألفا و200 ألف. وأنهت الشركة الربع بأكثر من 223 مليون مشترك.

وأضافت الشركة نحو 100 ألف عميل في منطقة الولايات المتحدة وكندا خلال هذا الربع، و570 ألفا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و310 آلاف في منطقة أمريكا اللاتينية، و43ر1 مليون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتوقع الشركة إضافة 5ر4 مليون مشترك في الربع الأخير من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان:"بعد النصف الأول المليء بالتحديات، نعتقد أننا على طريق تسارع النمو مجددا. المفتاح هو إرضاء الأعضاء. هذا هو السبب في أننا ركزنا دائما على الفوز بمسابقة المشاهدة كل يوم".