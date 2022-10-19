الأوركسترا السيمفونية المصرية تحيي حفلا بمهرجان الجزائر الدولي وسط حضور جماهيري كبير

شاركت الأوركسترا السيمفونية المصرية، مساء اليوم، في المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في نسخته الثانية عشرة المنعقد بدار الأوبرا بالجزائر خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وأحيا الحفل، الذي حضره السفير د. مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر، وأعضاء السفارة المصرية ووزيرة الثقافة السابقة، وممثل عن وزيرة الثقافة الحالية صورية مولوجي، ومحافظ المهرجان عبد القادر بوعزارة ورموز الثقافة والفن في المجتمع الجزائري، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.

وأوضح السفير المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشاركة مصر في هذا المهرجان يأتي بعد غياب دام لأكثر من ٤ أعوام، معربا عن سعادته بالحضور الجماهيري اللافت، الذي يعبر عن حجم التقارب الثقافي بين مصر والجزائر.

وأضاف أن مشاركة مصر في مثل هذا المهرجان الدولي تشكل أهمية كبيرة نظرا لكون الفن ركيزة أساسية وحيوية للقوى الناعمة، وخير معبر عن الحضارة والثقافة المصرية العريقة.

وأضاف أن مصر تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات الثقافية في الجزائر نظرا لكونها أحد جسور التواصل الثقافي بين البلدين.

من جانبه، أعرب المايسترو أحمد الصعيدي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وتفاعل الجمهور الجزائري مع العديد من المقطوعات الموسيقية، وحرصهم على المشاركة للاستماع إلى السيمفونية المصرية.