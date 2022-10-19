أستاذ بكلية الفنون الجميلة: إحساس الإنسان أشبه بالماكينة لو معندوش أي لمسة فن في حياته

أكدت الدكتورة زينب نور، الفنانة البصرية وأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن معرض رؤى ممتدة يشارك به هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، قائلة: لدي شغف بالفوتوغرافيا ونظمت أكثر من معرض للوحات المصورة.

وأضافت نور، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الفن هو غذاء وجداني يحقق التوازن لدى الإنسان، مضيفة: لو الإنسان معندوش أي لمسة فن في حياته هيكون إحساسه جامد وأشبه بالماكينة.

وتابعت: كل صورة أخدتها بتحكي قصة، وكل حد صورته لا يمثل موديل بقدر ما يمثل انعكاس لشخصية ارتبطت بها وجدانيًا، بحب أصور الناس في الشارع على طبيعتها، والسيدات المصريات تمثل عالم ثري من الجمال الحقيقي.